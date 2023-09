Juve, Masala: “Vlahovic uomo chiave. Più cattivo e più contento”

Andrea Masala ha dedicato il suo editoriale su La Gazzetta dello Sportall'attaccante della Juventus Dusan Vlahovic. Ecco cosa ha scritto: "Quattro giornate di campionato sono pochine, però aiutano a farsi un’idea: Dusan Vlahovic nella attuale Juve da alta classifica è il principale protagonista. Quattro gol all’avvio, come il milanista Giroud, una in meno del capocannoniere Lautaro, faro dell’Inter capolista. Il rendimento del serbo è la risposta più chiara e netta a chi spingeva per l’arrivo di Lukaku nella prima linea di Allegri. La condizione essenziale per realizzare il cambio in attacco era la famigerata “offerta irrinunciabile” per il 9 bianconero che gli stessi dirigenti sbandieravano".