Juve, Martorelli: “Parma unico passo falso dall’arrivo di Tudor”

Martorelli ha parlato dell'impatto di Tudor alla Juventus: per il procuratore, contro il Parma ci sarebbe stata l'unica battuta d'arresto

Intervistato per Radio Bianconera, Giocondo Martorelli ha parlato dell’impatto dell’allenatore Igor Tudor alla Juventus. Per l’agente, eccetto la sconfitta contro il Parma, il tecnico avrebbe contribuito a un miglioramento generale della squadra. Ecco le sue parole: “Intanto dico che Tudor non è un mago e in così poco tempo non poteva cambiare drasticamente. Tuttavia, si vede una squadra più compatta, in cui ognuno è schierato nel proprio ruolo. Sono arrivati dei risultati, l’unico passo falso è stato fatto a Parma e questo comporta una situazione più complicata. in ottica Champions”.

Martorelli: “Lazio in difficoltà sotto l’aspetto psicologico”

Il procuratore ha proseguito: "Ora ci sarà la sfida contro la Lazio. Ho visto i biancocelesti piuttosto in affanno con l'Empoli, hanno fatto fatica. Probabilmente l'uscita dall'Europa League ha avuto i suoi effetti, soprattutto sotto il profilo psicologico. La Juve credo possa fare il bottino pieno nelle ultime tre gare ed ottenere la qualificazione in Champions League. E' il minimo che si chiedeva a questa squadra a inizio stagione. centrare l'obiettivo significherebbe incassare una cifra importante, utile poi per le operazioni di mercato. Conte? Difficile trattare con De Laurentiis. Quindi non la vedo una cosa così scontata".