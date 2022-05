Juve, senti Marotta: “Dybala? Alcuni svincolati sono delle opportunità”

Delusione in casa Inter, che vince contro la Sampdoria ma arriva seconda in Serie A. E ora? Intreccio con la Juve tra Dybala e Perisic

redazionejuvenews

Vittoria amara per l'Inter di Simone Inzaghi, che batte 3 a 0 la Sampdoria ma perde lo scontro a distanza con il Milan per lo scudetto. I rossoneri grazie alla vittoria contro il Sassuolo si laureano Campioni d'Italia, condannando i nerazzurri al secondo posto. Stagione comunque positiva per la formazione di Inzaghi, che porta a casa Supercoppa e Coppa Italia. Al termine della partita l'allenatore dell'Inter ai microfoni di Dazn ha parlato del mercato: "Adesso ci incontreremo a mente fredda, lucidi, e parleremo del futuro di questa società. Dovremo fare le cose fatte bene perchè abbiamo dei tifosi che meritano altre gioie dopo quelle degli ultimi anni. Altre cessioni? Non lo so. Dobbiamo vederci con la società. Lukaku, Hakimi e anche Eriksen erano state perdite molto importanti. Abbiamo lavorato tantissimo per essere ancora competitivi: l’auspicio è che possiamo ripartire nel migliore dei modi, con un organico sempre più competitivo".

Sello stesso parere anche Beppe Marotta, che interrogato su Paulo Dybala ha risposto: "Non c’è apprensione per rivoluzionare, mettere a fuoco la stagione, per mettere a fuoco le eventuali lacune. Ci sono dei giocatori svincolati che rappresentano opportunità, noi come area sportiva valuteremo”. L'ex Juve non si sbilancia: un grande club come l'Inter osserva con attenzione tutti gli svincolati, anche Dybala. Per il momento, però, sembrano non esserci reali trattative.

Il dirigente nerazzurro ha poi parlato di Perisic: il croato è in scadenza di contratto ma i discorsi per il rinnovo vanno a rilento. La Juve è alla finestra, pronta a soffiare all'Inter il classe 1989: “Dobbiamo ragionare col sentimento del dirigente tifoso e quello del dirigente amministratore - ha detto Marotta. Nel primo caso Perisic non si discute, nel secondo dobbiamo valutare le nostre possibilità. Faremo il massimo, ma sono fiducioso, perché entrambi vorremmo continuare il nostro matrimonio. Presto incontreremo l’entourage, spero si possa arrivare a una conclusione positiva”.