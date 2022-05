Tacchinardi: “Parametri zero? Prenderei Pogba e Perisic”

L'opinionista ed ex centrocampista della Juve è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, durante Maracanà, per parlare del momento bianconero.

redazionejuvenews

Alessio Tacchinardi è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, durante Maracanà. L'ex centrocampista ha parlato del mercato in divenire in relazione ad Allegri: "Quando si parla di Allegri bisogna ricordare che ha vinto tanto. Noi facciamo critiche al mister su alcune scelte, ma non è più quello di Cagliari, avendo vinto molto. Se si farà questo mercato sarà un mercato di calciatori fatti e finiti che il mister dovrà saper gestire. Se noi parliamo del sistema della Juventus di oggi bisogna distinguere anche le caratteristiche del giocatore. Locatelli per me è uno che ha fatto benissimo del Sassuolo ed è un calciatore che si esalta in un gioco che esalta le sue caratteristiche, Jorginho invece è un giocatore fatto e finito e ha dimostrato di essere pronto in ogni sistema"

Sul gioco e la tattica: "Credo che non ci saranno modifiche tattiche incredibili da parte del mister nel caso di arrivo di grandi campioni. Allegri negli ultimi anni che ha allenato sappiamo che è questo qui. Se devo essere sincero quest’anno i bianconeri non mi hanno fatto impazzire. Per quanto riguarda lo spirito Juventus, che si dice manchi molto, non sono sicuro che adesso basti lo spirito".

Sui parametri zero: "Bisogna stare attenti perché spesso sono giocatori di una certa età che cercano gli ultimi contratti per chiudere. Mi ricordo pochi giocatori che abbiano fatto da parametri zero vere modifiche a una squadra. Pogba è un discorso diverso perché è ancora giovane anche se va capito quanto ancora ha voglia. L’unico parametro zero che mi ricordo ha cambiato davvero tanto è stato Pirlo nella Juventus di Conte".

Tra Perisic, Dybala, Di Maria e Pogba: "Se potessi scegliere metterei il 3-5-2 e prenderei Pogba e Perisic, mettendo Pogba vicino a Perisic che metto come quinto sulla fascia. Io adoro Pogba e se gioca come sa può spostare gli equilibri in questo campionato, ma ci parlerei per capire lo spirito con cui verrebbe".

Su Bernardeschi: "Se gli acquisti sono della caratura che si dice penso che il minimo poi sia puntare allo scudetto, essendo questi calciatori fatti e finiti. Penso che gli errori siano stati fatti nelle annate precedenti con ingaggi troppo superiori a il valore reale. Credo che Bernardeschi sia un buon giocatore, una grandissima alternativa se si vuole vincere lo scudetto. Penso insomma che lo stipendio di Bernardeschi che ha percepito in bianconero sia troppo alto e non so se troverà in Italia quello stipendio".