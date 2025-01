Juve, Marocchino: “Servirebbe un attaccante alla Mandzukic”

Domenico Marocchino ha parlato del profilo che servirebbe alla Juve per completare l'attacco, citando come esempio l'ex bianconero Mandzukic

Intervistato per TJ, Domenico Marocchino ha parlato del reparto offensivo della Juventus e di quelle che dovrebbero essere le esigenze per la campagna rafforzamento. Ecco cosa ha detto: “Un tipo di profilo sul quale bisognerebbe andare è quello di un attaccante delle caratteristiche di Mandzukic, se esistesse e fosse ancora a disposizione. Leggevo di Raspadori, ma ha fatto 4 gol e non capisco se è un attaccante o un centrocampista. Ma poi, allargando il discorso, si dovrà arrivare a prendere una decisione: se continuare così, oppure passare a due in avanti. Se dovessi cambiare modulo, c’è da capire chi sarà in grado di poterlo affiancare”.

Marocchino: “La Juve dovrebbe giocare con due punte”

Inoltre, sul sistema tattico della squadra bianconera, Marocchino ha aggiunto: “Preferirei avere almeno due punte. Siamo passati da averne quattro a una, non è normale. Qualcuno dice che il reparto difensivo deve essere rafforzato, ok ma l’attacco? Se si fa male Vlahovic, chi gioca il tornante che non è capace di agire spalle alla porta? Avessimo avuto Milik o Kean a disposizione, tutto avrebbe avuto più un senso. Il problema di Vlahovic è di mettere in pratica una certa logica calcistica, al di là del fatto che la sua media sia di un gol quasi ogni due partite. Poi va bene che calcia i rigori, ma sono comunque numeri da tenere in considerazione. Lui non fa reparto da solo, ha bisogno di avere il gioco dal centrocampo per poter finalizzare di più”.