Juve, Marianella: “Tudor si è giocato bene la sua chance”

Marianella ha parlato dell'allenatore della Juve, Tudor: per il giornalista, il suo approdo in bianconero andrebbe giudicato positivamente

Intervenuto a Sky Sport, Massimo Marianella ha parlato dell’allenatore della Juventus, Igor Tudor. Ecco le sue parole: “Tudor ha fatto secondo me, bene. Non so quali siano le idee della Juventus e non so quali sono stati gli accordi tra la società e uno di famiglia, perché lui è stato giocatore, già assistente, questo è stato il Tudor con la Juventus e ha fatto quello che gli è stato chiesto. Non so cosa gli sia stato promesso. Se l’è giocata bene la chance che aveva e non era impossibile perché secondo me la Juventus è una squadra forte che non è entrata evidentemente in sintonia con l’allenatore precedente che secondo me resta un bravo allenatore, che è Thiago Motta“.

Marianella: “Non credo che Tudor resterà”

Il giornalista ha proseguito: "Bisognava un attimo portare serenità, un minimo di logicità in più e anche assorbire. Non dobbiamo dimenticare che la Juventus ha avuto tanti infortuni, da Bremer in poi ne ha avuti tanti. Io non credo che resterà Tudor, penso che la Juventus quando lo ha preso volesse ottenere questo risultato. E' stata una vetrina importante che Tudor ha sfruttato per avere un'ottima panchina, ma la Juventus penso che aveva in mente un allenatore ma quando ha preso Tudor stava lavorando e magari vince lo Scudetto. A Venezia può avere difficoltà? Difficoltà sì perché Di Francesco è un bravissimo allenatore e ha fatto giocare il Venezia meglio di prima, è difficile valutare la forza della disperazione agonistica perché il Venezia lotta per salvarsi e deve vincere e sperare ma la Juventus è più forte".