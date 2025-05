Juve, Losapio: “Su Tudor permane l’etichetta di traghettatore”

Andrea Losapio ha parlato dell'allenatore della Juventus, Igor Tudor: per il giornalista, il 4° posto potrebbe non bastare per la conferma

Nel suo editoriale su TJ, Andrea Losapio ha parlato dell’allenatore della Juventus, Igor Tudor. Ecco un estratto delle sue parole: “(..) Ovviamente chi rischia è Tudor, giudicato per larga parte dal risultato con il Venezia. Anche se l’etichetta, in realtà, non se l’è mai staccata di dosso: è un traghettatore che può giocarsi un Mondiale per Club innovativo e che può diventare la competizione maggiore dell’intero panorama del globo. Se poi dovesse arrivare a uno status così elevato – magari vincerlo, il Mondiale? – allora tutto cambierà”.

Losapio: “In caso di Champions gran parte del merito sarebbe di Tudor”

Il giornalista ha anche detto: "Si può affermare come non sia colpa di Tudor, arrivato davvero poco fa, se la Juve rischia di essere fuori dalla Champions. Impossibile smentire che se la Juve dovesse arrivare al quarto posto, gran parte del merito sarebbe dello stesso allenatore, che ha tenuto la barra dritta in un momento difficile, senza poter epurare nessuno, comprare nessuno, cercando di recuperare tutti. Questa è una critica, nemmeno tanto velata, alla società. Che si è legata mani e piedi a un progetto tecnico, giusto o sbagliato che fosse. A posteriori si può dire che quest'ultimo fosse sbagliato, così come la parte precedente. Fare un istant team perché dopo un'estate di epurazioni devono essercene altre, ecco, è qualcosa di economicamente e concettualmente errato".