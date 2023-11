Juve, Marelli: “Nessun dubbio sul gol dell’Inter. La mano non c’è”

Luca Marelli ha commentato gli episodi da moviola di Juventus-Inter: per l'ex arbitro il gol dei nerazzurri sarebbe assolutamente valido

Nel post partita di Juventus-Inter, Luca Marelli ha interpretato gli episodi da moviola del match tra Juventus e Inter dagli studi di DAZN. Ecco cosa ha detto sul gol dei nerazzurri: "Il contatto è nella trequarti difensiva dell'Inter, c'è un contrasto. Potrebbe sembrare una mano sul volto, in realtà non c'è. E' una valutazione di Guida che si trovava in posizione perfetta".