Juve, inconveniente Inter: Stadium senza acqua calda e doccia a Milano

Dopo il match contro la Juve, i giocatori dell'Inter sarebbero corsi a Milano per farsi la doccia, causa di un guasto in quelle dello Stadium

Un bizzarro episodio avrebbe visto protagonisti i giocatori dell' Inter al termine del match contro la Juventus . Complice un guasto dell'impianto idraulico dello spogliatoio riservato agli ospiti, i nerazzurri si sarebbero trovati la brutta sorpresa dell'assenza di acqua calda. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l'inconveniente avrebbe costretto i calciatori ad aspettare il ritorno a Milano senza lavarsi.

Un episodio in un certo senso clamoroso considerando l'efficienza di uno degli stadi più moderni e all'avanguardia in Italia. Eppure, fatti come questi possono accedere anche nella casa della Juventus, specialmente se avvengono all'ultimo secondo. Complice anche il freddo pungente della notte di Torino, i giocatori dell'Inter avrebbero rinunciato a tentare una doccia fredda, preferendo attendere il rientro a casa.