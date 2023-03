Juve, Marchisio: “Fallo di mano? Il problema sono Dumfries e Darmian”

Come ogni derby che si rispetti anche quello andato in scena ieri tra Inter e Juve ha lasciato non poche polemiche. In occasione del gol della Juve, infatti, Rabiot sembra toccare la palla con il braccio . In mancanza di immagini chiare, però, l'arbitro e il VAR hanno deciso di convalidare la rete, un episodio che a detta dei nerazzurri ha condizionato tutta la gara .

Il gol della Juventus? Per me la questione non è che quello di Rabiot non sia fallo di mano, ma è che non ci sia stato proprio il contatto. È importante guardare quanto impiega Kostic a stoppare la palla e a mirare. L’episodio che dovrebbe preoccupare Inzaghi è la reazione troppo lenta sia di Denzel Dumfries che di Matteo Darmian, non tanto se era fallo di mano o meno».