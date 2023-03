Inter, Inzaghi: “E’ inaccettabile, una mancanza di rispetto”

Al termine del match contro la Juve l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Dazn: "C'è grandissima amarezza per una sconfitta avvenuta in questo modo. Dopo Monza ci eravamo promessi di non parlare più e stasera è successo altrettanto. Quello che è successo è inaccettabile, è una mancanza di rispetto. Mi è difficile parlare della partita".