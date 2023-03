Calciomercato, botto a centrocampo: svelata la lista della Juve / News

La Juventus continua a vincere e a convincere. Max Allegri ha trasformato ogni difficoltà in un motivo in più per credere non solo al fatto che ai bianconeri verranno ridati i propri punti - conquistati sul campo - ma anche ad una qualificazione in Champions League che adesso dista solamente qualche punto. La Juventus, clamorosamente, potrebbe riuscire a qualificarsi alla prossima edizione anche nel caso in cui non dovessero ridarle i punti. Allegri non ci pensa, guarda avanti e tira dritto. Secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, pare che il tecnico bianconero sia pronto a chiedere colpi importanti alla società.