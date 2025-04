Marchisio: “Spero che la Juve vada in Champions ma il calendario è difficile”

Intervistato da La Stampa Claudio Marchisio ha parlato della Juve di Tudor e la lotta per un posto in Champions

Intervistato da La Stampa Claudio Marchisio ha parlato della Juve di Tudor: “La Juve andrà in Champions? Da grande tifoso, lo spero. Bisogna pensare al presente, a vincere. Non tanto al gioco. Abbiamo visto anche i risultati delle altre si capisce quanto è dura raggiungere l’obiettivo. La Juve ha un calendario difficile, ma se indossi questa maglia devi in qualche modo portare a casa le prossime partite ed entrare in Champions”.

Juve, le parole di Marchisio

Su Tudor: "Conosce benissimo l'ambiente, è stato scelto per questo. Subentrare non è mai semplice, deve raggiungere l'obiettivo, poi dipende dalla società. Ma se dovesse farcela sarebbe giusto riconfermarlo. La Juve non può permettersi di non andare in Champions. Conte? Me lo ricordo bene e ha subito trasmesso il suo dna al Napoli. Il calendario non aiuta l'Inter, ma so già che Conte è lì come un martello per tenere alta la tensione di tutti i suoi giocatori per arrivare all'obiettivo". Chiosa finale sulla nazionale italiana: "L'ultima vittoria è arrivata con un nucleo juventino. Nel dna della Nazionale e di questa squadra c'è sempre stato uno zoccolo duro comune nei cicli importanti".