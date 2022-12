Juve, Marchisio attacca l’Argentina di Paredes: “Il Karma è inesorabile”

I quarti di finale del Mondiale in Qatar 2022 sono terminati: Croazia, Argentina, Marocco e Francia sono le quattro semifinaliste della Coppa del Mondo. Fin qui è stato un Mondiale ricco di emozioni, con tante sorprese e partite dal risultato incerto fino all'ultimo. Sul proprio profilo Twitter l'ex centrocampista della Juve Claudio Marchisio ha commentato la vittoria del Marocco sul Portogallo di CR7 : "Che partita!! Ha giocato senza paura, va in vantaggio, soffre e tiene fino all'ultimo secondo. Complimenti al Marocco".

Sempre parlando della squadra albiceleste: "Credo che l'arbitro Mateu Lahoz non abbia avuto il polso per tenere la partita. Il fallo di Paredes con pallonata successiva alla panchina sia stata la miccia di tutto. Come in tante altre partite, tutto si accende nei minuti finali". Continua il periodo no del centrocampista argentina della Juve, che con quel fallo ha rischiato addirittura il rosso... riuscirà a riprendersi?