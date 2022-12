Qatar 2022, il Marocco fa un’altra impresa: Portogallo KO, CR7 a casa

Nel primo dei due match in programma oggi al Mondiale, la nazionale africana ha eliminato i lusitani: l'ex Juventus dice così addio al sogno

Clamoroso a Doha. Il Mondiale 2022 ha riservato un'altra sorpresa. Se ieri era stata la Croazia a far fuori il Brasile , una delle grandi favorite della competizione, oggi è stato il Marocco a fare l'impresa, ancora una volta. Dopo aver eliminato la Spagna ai calci di rigore negli ottavi di finale, la nazionale allenata da Regragui ha battuto per 1-0 il Portogallo nei quarti di finale . Decisivo il gol di Youssef En-Nesyri , attaccante del Siviglia.

I Leoni dell'Atlante, con questo risultato, sono entrati nella storia: sono infatti la prima squadra africana a qualificarsi alla semifinale di un Mondiale . Il Portogallo nel corso del match ha cercato di imporre la supremazia tecnica facendo girare il pallone. Ancora una volta però la fase difensiva del Marocco è stata molto efficace: un solo gol subito nelle cinque partite disputate finora . Sugli scudi il giovane Ounahi , un ottimo Hakimi , Ziyech , il portiere Bounou , Amrabat , ma in generale c'è stata una grande prova di squadra.

Nei lusitani, Cristiano Ronaldo è partito dalla panchina, come già era successo nella partita degli ottavi di finale contro la Svizzera. Subentrato nella ripresa, l'ex giocatore della Juventus non è riuscito a incidere, nonostante abbia avuto un'ottima occasione nel finale di partita. Con ogni probabilità la storia di CR7 ai Mondiali si chiude con una sconfitta e senza la Coppa del Mondo in bacheca.