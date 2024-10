Juve, Marchionni: “Il Parma ha meno punti di quelli che merita”

Marchionni ha parlato della prossima sfida della Juventus al Parma: per l'ex calciatore, i bianconeri affronterebbero un avversario insidioso

Intervistato per TJ, Marco Marchionni ha parlato della sfida tra la Juventus e il Parma. Ecco le sue parole: “Secondo me stanno raccogliendo meno di quanto prodotto, quasi sempre riescono ad andare in vantaggio e poi vengono recuperati. Per me hanno incontrato una buona squadra come l’Empoli nell’ultimo turno di campionato, poi qualche difficoltà sta arrivando dagli infortuni ed è chiaro che il Parma non è in possesso di una rosa profonda come quella della Juve o dell’Inter. Con altri risultati si parlerebbe in questo momento di altro, ma Pecchia sta facendo un ottimo lavoro. Con i bianconeri è sempre una sfida particolare, ci sarà da parte loro quel pizzico di voglia in più per fare punti. Non li ho mai visti chiudersi. E poi il calcio è cambiato, ogni partita viene giocata a viso aperto e il Parma andrà allo Stadium per fare questo”.

Marchionni: “Con la Juve buona occasione per Bonny”

L’ex calciatore ha proseguito parlando del centravanti della squadra ducale, Ange-Yoan Bonny: “A mio parere, avrà una buona occasione stasera, ma non dovrà cambiare modo di giocare. Bonny dovrà fare come sempre, anche perché non è una partita che può cambiare il giudizio degli osservatori della Juventus. Poi se sarà all’altezza di un top club dipenderà molto dal suo carattere, è chiaro che per giocare nella Juve ci vuole un carattere molto forte per reggere a tutta la pressione che c’è intorno. Perché qui conta solo la vittoria, non altro”.