Juve, Marchionni: “Danilo? Tipo di giocatore che serve sempre…”

Marco Marchionni ha parlato dell'addio alla Juventus di Danilo: per l'ex bianconero, il difensore brasiliano avrebbe potuto fare ancora comodo

Intervistato per JN24, Marco Marchionni ha parlato dell’addio alla Juventus di Danilo. Ecco le sue parole: “A volte si fanno scelte. Non me lo aspettavo perché secondo me da quello che si percepiva è che era un uomo che ti dava personalità, un uomo che dentro lo spogliatoio veniva rispettato, un uomo che era una guida. A volte questi giocatori – anche se magari sul campo non dico ti rendono meno, perché per Danilo alla fine stiamo parlando di un campione, di un giocatore che ha giocato con grandi squadre – quando magari fisicamente non riescono a dare tutto quello che devono dare, però ti danno tanto a livello di spogliatoio. A volte servono soprattutto quei tipi di giocatori per far sì che poi gli altri magari si esprimano e siano mentalmente liberi per dare il loro contributo.

Marchionni: “Non è un caso che Conte voleva Danilo al Napoli”

L’ex bianconero ha proseguito: “Non a caso, da quello poi si leggeva Conte lo voleva al Napoli e Conte sappiamo tutti è un allenatore che da un giocatore pretende tanto e che vada a cento all’ora quindi se lo voleva Conte magari qualche domanda uno se la può anche fare. Conte non regala nulla, non prende nulla a caso. Devi stare all’interno perché magari alcune volte non si sanno le dinamiche che ci sono. Il ragazzo cosa voleva, se il ragazzo voleva rimanere se il ragazzo voleva cambiare aria, ci sono tante dinamiche che purtroppo poi dal di fuori non si sanno”. Leggi le parole di addio di Danino alla Juventus <<<