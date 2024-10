Juve, Marchetti: “Douglas Luiz? Evidente crisi di rigetto”

Luca Marchetti ha parlato del momento del centrocampista della Juventus, Douglas Luiz e della possibile gestione del calciatore nel futuro

Intervistato a Tmw Radio, Luca Marchetti ha parlato del centrocampista della Juventus, Douglas Luiz. Ecco le sue parole: “Cosa non sta funzionando? Sinceramente non lo so. Penso non sia scattato il feeling con l’allenatore, però se le prestazioni sono queste fa bene Thiago Motta a tenerlo fuori. Perché devo metterti in campo? Se alcune situazioni nascono contropelo, poi è difficile rimetterle a verso. Deve essere brava la Juventus come dirigenza e staff tecnico a recuperare un investimento da 50 milioni di euro. È un giocatore di livello internazionale e della nazionale brasiliana, però c’è stata un’evidente crisi di rigetto”.

Marchetti: “Lazio da non sottovalutare”

Successivamente, il giornalista ha parlato della Lazio prossimo avversario in campionato della Juventus: “Baroni ha dimostrato di essere un bravissimo allenatore, ha fatto diversi miracoli come l’ultimo a Verona dove ha allenato due squadre in dodici mesi. Ora alla Lazio ha una squadra di maggiore qualità, è finito il ciclo precedente e la Lazio ha fatto un mercato intelligente. Si sta rinascendo con una nuova Lazio, c’è stato il ricambio generazionale. Zaccagni è il capitano, Dia e Castellanos stanno facendo benissimo in attacco, Tavares è la rivelazione di questo campionato. La Lazio è riuscita ad archiviare quello storico composto da Immobile, Milinkovic e Luis Alberto. È una squadra da non sottovalutare la Lazio”.