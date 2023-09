Juve, mancanza di esperienza? Non per Rugani: “Non lo sposta più niente”

Per Allegri nella rosa della Juve manca un po' di esperienza... ma non per Rugani: le parole dell'allenatore bianconero sul difensore

Al termine del match tra Juve e Lecce Massimiliano Allegri ha parlato di mancanza di esperienza tra i giocatori bianconeri. Un problema diffuso, soprattutto tra i giovani, ma non per Rugani .x

Per La Gazzetta dello Sport la sua partita è stata da 6 pieno in pagella:"Prima da titolare, gioca a destra, dove si alternano Strafezza e Almqvist, e lui non si deve dannare troppo per arginarli. E ferma Krstovic con l’astuzia".