Juve, la madre di Dragusin: “Mio figlio non ha mai scommesso, sono indignata”

Intervistata da Sportitalia la madre del difensore rumeno ha detto: " Radu gli ha solo prestato dei soldi . Sono stati compagni in Primavera. Onestamente, sono così indignata che non riesco a trovare le parole".

"Non si può gettare fango su un ragazzo di 21 anni, che è il calciatore rumeno più rappresentativo a livello internazionale. Ha faticato tanto per arrivare dove è adesso, non ha mai scommesso in vita sua", ha concluso.