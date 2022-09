Juve-Maccabi, tutte le informazioni sulla vendita dei biglietti

Vendita libera : Dalle ore 10:00 del 16/09/2022 - Si ricorda il divieto di acquisto dei tagliandi ai tifosi di nazionalità della squadra Ospite , ad eccezione di Juventus Members e dei possessori di Juventus Card i quali dovranno caricare il titolo sulla tessera. Qualora si riscontrasse un acquisto da parte di un cittadino proveniente dalla nazione della squadra Ospite che non è né Juventus Member né possessore di Juventus Card, il biglietto verrà annullato e non consentirà l’accesso al match.

- Juventus riserva agli abbonati 2022/2023 la possibilità di acquistare non solo il proprio posto in anticipo , ma anche di beneficiare della funzionalità di cambio nominativo (a una delle riserve già inserite su My Season Pass) grazie alla tariffa INTERO CN . La tariffa sarà disponibile solamente durante questa fase di vendita;

- per gli abbonati 2022/2023 nel settore 217, dalla fila 2 alla fila 13, l’acquisto in prelazione sarà possibile scrivendo una e-mail all’indirizzo abbonamenti@pg-mc.com e indicando nell’oggetto della e-mail “Prelazione abbonati 22.23 J Benfica – acquisto settore 217”.

I soci JOFC, invece, potranno fare riferimento al proprio Official Fan Club per tutte le informazioni e le modalità di acquisto.

Per accedere alle fasi di vendita è necessario iscriversi all'Official Ticket Shop tramite Juventus Card, tramite numero di membership (per essere riconosciuti ed accedere alle fasi di vendita riservata) oppure, se non si è in possesso di una delle precedenti, è possibile registrarsi anche tramite indirizzo mail".