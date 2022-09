Capello: “Allegri lotterà per il titolo in Serie A. In Europa…”

Dopo la sconfitta con il Benfica, in casa bianconera è tempo di riflessioni. Intervistato dal Corriere dello Sport, Fabio Capello ha parlato del momento della Juventus. Sull'operato di Allegri: "Faccio un passo indietro di dodici mesi: quando sono tornati in Serie A quattro grandi allenatori come Spalletti, Sarri, Allegri e Mourinho dissi: “Il primo anno non giudichiamoli. Aspettiamo il secondo perché hanno bisogno di tempo per capire la squadra e intervenire”. Ora posso affermare che Sarri ha fatto un buon lavoro e la sua mano nella Lazio si vede, che Spalletti con il Napoli è primo in Italia e in Europa e che Mourinho ha vinto un trofeo ed è secondo in classifica. All’appello manca completamente Allegri. Ha voluto un certo tipo di mercato per costruire una formazione a lui congeniale, ma sono venuti meno i muri portanti".