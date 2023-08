Nainggolan: “Lukaku? Sono contento che non sia andato alla Juve”

Intervistato dal Corriere dello Sport Nainggolan ha parlato del trasferimento di Lukaku alla Roma: "Contento non sia andato alla Juve"

Intervistato dal Corriere dello Sport Radja Nainggolan ha parlato del mancato trasferimento di Lukaku alla Juve e della scelta della Roma: "Sono contento che Romelu non sia andato alla Juventus e che abbia scelto la Roma. Di meglio Mou non poteva trovare. Così come Romelu: vivere questa stagione alla Roma, da protagonista, gli farà vivere una seconda giovinezza".