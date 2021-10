Non solo la Juve su Lucca: c’è anche la Fiorentina

Non ci sarebbero solo i bianconeri interessati al giovane attaccante del Pisa, Lorenzo Lucca. Sulla punta ci sarebbe anche la Fiorentina

redazionejuvenews

Sono settimane, ormai, che vi raccontiamo come la Juventussia interessata ad una promessa del calcio. Non ci sarebbero solo i bianconeri però sul giovane attaccante del Pisa, Lorenzo Lucca. Sulla punta ci sarebbe anche la Fiorentina. L'attaccante, in questa stagione di Serie B, sta completamente trascinando la sua squadra al primo posto in classifica verso una clamorosa promozione in Serie A. Sono diverse stagioni che Lucca gira per vari club nella serie cadetta e questo potrebbe essere l'anno giusto per stabilirsi definitivamente in Serie A, magari già in una big come la Juve o in una squadra medio-grande come appunto la Fiorentina.

Secondo quanto riportato da seriebnews.com, la richiesta del Pisa per Lucca sarebbe di 10 milioni di euro. Cifra abbastanza abbordabile che i bianconeri e la viola sarebbero disposti a spendere già a gennaio. Ovviamente (come ad esempio successo lo scorso anno con Maleh del Venezia) il giocatore rimarrebbe in prestito secco fino al termine della stagione nel club toscano, per cercare di regalare ai suoi tifosi una storica promozione. Con i soldi incassati dalla sua cessione poi, il Pisa già organizzerebbe i piani per 2-3 colpi in caso promozione in Serie A oppure, in caso ciò non accadesse, per costruire un organico che competa a livelli altissimi per la Serie B anche nella prossima stagione calcistica.

In ogni caso, a guadagnare è sempre la squadra che compra un giocatore come Lucca, che sembra avere un talento innato. Federico Cherubini, direttore sportivo della Juve, sarebbe da tempo sul giocatore. Nelle ultime settimane però si sarebbe inserita anche la Fiorentina. Il club viola vorrebbe acquistare il giocatore per mettere una "toppa" temporanea in caso di cessione di Dusan Vlahovic che presumibilmente arriverà il prossimo giugno. Prossime settimane decisive per capire il futuro dell'attaccante che in Italia ormai è richiestissimo da tutte le big.