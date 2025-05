Juve, Iuliano: “Ottimo lavoro di Tudor. Se fosse arrivato prima..”

Mark Iuliano ha parlato dell'allenatore della Juventus, Igor Tudor: per l'ex bianconero si sarebbe rivelato una scelta azzeccata del club

Intervistato per TJ, Mark Iuliano ha parlato dell’allenatore della Juventus, Igor Tudor. Ecco le sue parole: “E’ una persona straordinaria, è in grado di stare in uno spogliatoio ed è bravo a capire i giocatori. Ho lavorato con lui e conosco bene il tipo di gioco che fa. Fosse arrivato prima, ora staremo parlando di un altro tipo di campionato. Igor è stato bravissimo, sono orgoglioso che la Juve lo abbia scelto. Sarebbe dovuto arrivare prima, questa è la verità. In così poco tempo sta facendo un ottimo lavoro, ha preso una squadra che non era più concentrata e che era diventata cattiva e fragile”.

Iuliano: “Con lui la Juve è in via di guarigione”

L'ex bianconero ha anche detto: "Con il lavoro di tutti i giorni è stato bravo a rimetterla in ordine, ora è più verticale e la sua Juve spinge alla ricerca del gol. Poi ci può stare che non abbiano benzina per tutto il match, ma questo è per via del lavoro precedente e non per quello di Igor. Credo che i giocatori siano tornati su dei buoni livelli, ma non è che il malato lo guarisci subito. Sicuramente la Juve con lui è in via di guarigione".