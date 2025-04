Juve, Losapio: “Elkann davanti a un bivio”

Andrea Losapio ha parlato del presidente della Juve, John Elkann: per il giornalista potrebbe servire un cambiamento al vertice della società

Nel suo editoriale su TJ, Andrea Losapio ha parlato del presidente della Juventus, John Elkann. Ecco un estratto delle sue parole: “John Elkann è davanti a un bivio. Perché dopo due anni e mezzo a capo della Juventus, deve decidere davvero qual è la strada da prendere. Sono stati spesi milioni per i giocatori, per gli allenatori e per i dirigenti, ma i risultati vanno e vengono, come se fossero delle nuvole di passaggio. Il capro espiatorio non può essere sempre chi va in campo, chi allena o chi prende i calciatori. Serve una discesa in campo, vera e sostanziale, con un uomo di scrivania e che possa avere uno stile Juventus. Un numero dieci”.

Losapio: “Del Piero e Platini due opzioni per la presidenza”

Il giornalista ha proseguito: "Potrebbe essere Alessandro Del Piero, anche se la precedente gestione non lo ha mai voluto sin dal pensionamento anticipato per evitare un contratto in bianco. È un'icona della Juventus e rischia di diventare più importante di Elkann, come successo con Maldini con Elliott. Però bisogna saperlo sin da subito e non scoprirlo mano a mano. Avrebbe bisogno di un periodo di apprendistato e dev'essere un progetto a lunghissimo termine, non qualche mese. Oppure Michel Platini, uomo delle istituzioni, anche lui iconico nella sua permanenza sul prato verde dopo il gol annullato nell'Intercontinentale. Sarebbe l'anello di congiunzione tra la Juventus che fu – o tra fu, visto che sono passate due generazioni di calciatori – e quella attuale. Qualcosa però andrà fatto. Potrebbe anche andare bene John Elkann, ma poi bisognerebbe lasciare il timone del resto".