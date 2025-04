Juve, Losapio: “Conte opzione più credibile di Gasperini”

Andrea Losapio ha parlato di Antonio Conte e Gian Piero Gasperini in ottica Juve: per il giornalista, il primo sarebbe un opzione più forte

Nel suo editoriale su TJ, Andrea Losapio ha parlato del futuro della panchina della Juventus. Ecco un estratto delle sue parole: “Ci sono le ombre corte, all’alba, di Antonio Conte e Gian Piero Gasperini. Sono due opzioni credibili per la Juventus? Ovviamente più il primo del secondo, ma con entrambi delle zone scure. Perché Conte è scontento di quanto è successo a gennaio con il Napoli, sta compiendo un capolavoro rimanendo attaccato all’Inter con una squadra nettamente inferiore, senza alternative. Sei primo in classifica e ti tolgono Kvara, ti danno Okafor per il rotto della cuffia e se chiedi altri due pedine non hai nessuna possibilità di scelta. Conoscendo Conte sarà una convivenza dura quella della prossima estate, con il rischio di crack concreti, anche se Aurelio De Laurentiis è un osso duro (…)”.

Losapio: “Gasperini sul piede di guerra da parecchio tempo”

Il giornalista ha proseguito: "Su questo fronte il Gasp è sul piede di guerra da parecchio tempo. Ora tutti i nodi sono venuti al pettine e se fino a qualche giorno fa c'era anche l'intenzione di provare a tenerlo, ora la situazione appare ulteriormente precipitata. Qui toccherà vedere se lo considereranno da Juve o meno, ma l'etichetta che ha addosso non sarebbe semplice da togliere. Tutto questo ammesso e non concesso che Tudor non possa essere il prossimo allenatore per i prossimi dieci anni, come lui stesso auspicato in conferenza stampa. Ma basterebbe il quarto posto e un discreto Mondiale per Club per essere già felici".