Juve, l’opinione dall’estero: in allestimento una nuova BBC

Il quotidiano spagnolo Marca ha approfondito in un suo pezzo la Juventus di questa prima parte di stagione . Per gli spagnoli, la Juventus tornata attualmente al vertice della Serie A deve molto alla ricostruzione di una difesa che ricorderebbe la BBBC del grande recente passato. Ecco cosa è stato scritto:

"Allegri ha recuperato quella sua affidabilità difensiva che ha permesso ai bianconeri di conquistare nove Scudetti consecutivi dal 2012 al 2020, tre con Conte, cinque con Allegri e uno con Sarri. La Juventus che ha invitato Bonucci ad andare via questa estate, ha alzato un muro intorno a Szczesny con una difesa capeggiata da Bremer. Solo Rabiot supera l'ex del Toro in minuti giocati. La Juve ha ottenuto otto clean sheet in totale in Serie A, nessuno è rimasto più volte imbattuto in questa stagione in serie A. La "BBBC" (Buffon, Barzagli, Bonucci e Chiellini) è ormai storia. Szczesny, Gatti, Bremer, Danilo e Rugani hanno fatto del 'corto muso' una ricetta quasi infallibile".