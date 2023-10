Juve, Locatelli rinnovo in fase avanzata: le condizioni del contratto

Se da una parte la Juventus perderà ormai sempre più certamente Nicolò Fagioli e Paul Pogba per molto tempo, dall'altra il club bianconero tiene stretti gli altri giocatori. Come nel caso di Manuel Locatelli : secondo quanto riportato da Tmw, il centrocampista potrebbe apporre la propria firma su un nuovo contratto.

La Juventus sarebbe intenzionata a proporre un prolungamento di uno o due anni sull'attuale accordo, in scadenza il 30 giungo 2026. La trattativa starebbe viaggiando spedita, considerando la ferma volontà di Locatelli, più volte ribadita, di proseguire la carriera in maglia bianconera. Un segnale positivo per una squadre che a centrocampo sta trovando delle difficoltà anche imprevedibili a causa dei due casi sopracitati.