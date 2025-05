Juve, Llorente: “Conte vuole vincerle tutte, sarebbe giusto in ogni squadra”

Intervistato da Tuttosport l'ex Juve Fernando Llorente ha parlato dell'allenatore del Napoli Antonio Conte

Intervistato da Tuttosport l’ex Juve Fernando Llorente ha detto: “Cosa mi ha colpito di Conte? Prima di tutto la sua umanità: è una persona straordinaria. E lo si evince da come tratta i suoi giocatori. Poi adoravo i suoi metodi: lavora tantissimo sulla tattica per fare in modo che ogni singolo giocatore conosca a memoria i movimenti del compagno. E per ultima, la cattiveria che riesce a trasmetterti. Ricordo quando vincemmo lo scudetto a quattro giornate dalla fine: volevamo solo festeggiare eppure lui ci richiamò subito all’attenti dicendoci che dovevamo giocare le successive partite con il coltello tra i denti. Vincerle tutte, insomma. È fatto così, ed è la sua forza”.

Juve, le parole di Llorente

In attesa di scoprire se il Napoli di Conte riuscirà a vincere lo scudetto (basterà vincere contro il Cagliari), circolano ormai da mesi voci di un possibile ritorno del tecnico italiano alla Juve. A proposito Llorente ha detto: "Per me Antonio è l'uomo giusto per qualunque squadra. Lui ha la Juve nel Dna. Non so se tornerà ad allenarla già a partire dalla prossima stagione. Di certo ora starà pensando solo a vincere con il Napoli".