L’entourage di Chiesa nei giorni scorsi ha avanzato la richiesta per aumentare il suo ingaggio e ricoprire di conseguenza un ruolo di maggiore rilievo in rosa. L'esterno chiederebbe un aumento di quasi 3 milioni di euro in più rispetto al suo attuale stipendio. Il Liverpool prepara l’offensiva anche se il Newcastle resta in agguato, dopo l'affare Tonali. Infine ci sarebbero anche il Bayern Monaco e il PSG, che restano alla finestra.