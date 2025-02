Juve, Lippi critica Motta: “Mi aspettavo di più sul piano caratteriale”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport Marcello Lippi ha analizzato la stagione della Juve di Thiago Motta

Intervistato da La Gazzetta dello Sport Marcello Lippi ha analizzato la stagione della Juve di Thiago Motta: “Mi aspettavo di più da Motta sul piano caratteriale. Ma non è una critica assoluta, sta facendo il suo lavoro ed è un ottimo allenatore. Però la panchina della Juve è come la maglia: pesa di più”.

Juve, le parole di Lippi sulla lotta scudetto: “Non mi aspettavo un testa a testa”

Sulla lotta scudetto, a cui difficilmente la Juve parteciperà vista la distanza dalla vetta, ha poi aggiunto: "Non mi aspettavo un testa a testa. Sinceramente, l'Inter è più forte e ha un potenziale che deve emergere. Il Napoli è stato bravo a rimanere in alto. E non dimenticate l'Atalanta. Conte è stato mio allievo ed era un riferimento, Inzaghi lo conosco meno ma vedo un grande percorso di crescita. Per me l'Inter può vincere la Champions. Conte ha riportato il Napoli alla classifica di Spalletti e non è magia, è qualità della proposta di un allenatore top. Col calendario pieno però l'Inter ha un vantaggio sul Napoli. Io ricordo che avevo giocatori che non volevano stare fuori nemmeno in amichevole".