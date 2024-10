Juve, Leonardo: “Ho una stima grandissima per Thiago Motta”

Leonardo ha parlato dell'allenatore della Juventus, Thiago Motta: l'ex calciatore ha espresso tutta la sua considerazione per il tecnico

Intervistato nel corso del Festival dello Sport a Trento, Leonardo si è espresso sull’allenatore della Juventus, Thiago Motta. Ecco le sue parole: “Una persona che io stimo tantissimo, ho seguito tutta la sua crescita, sono stato suo allenatore all’Inter, suo direttore al Paris Saint-Germain, mi fa molto molto piacere che lui stia dimostrando quello che sa e quello che è. Ha trovato il modo di impattare in modo positivo su una mentalità di gioco e di gestione che mi fa molto piacere”.

Leonardo: “Dopo l’Inter vedo il Napoli di Conte”

Inoltre, sulla lotta al vertice in Serie A, l’ex calciatore, allenatore e dirigente ha espresso i suoi giudici sulle potenziali vincitrici della competizione: “L’Inter è la squadra campione, quello sicuramente conta visto che c’è una continuità di tanti anni con lo stesso allenatore, gli stessi giocatori, lo stesso progetto e questo sicuramente dà stabilità. Poi il Napoli sta dimostrando di essere in crescita, una spinta importante può arrivare da Conte che è un motivatore, al di là della sua bravura. Il Milan lo vedo un po’ più in difficoltà, sta cercando una nuova identità con qualche problema. Diciamo che per vincere ad oggi è più distante”.