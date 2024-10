Juve, Paniz: “Sbagliato criticare Thiago Motta in questo momento”

Paniz ha parlato dei piani e del progetto della Juventus: per l'avvocato, bisognerebbe continuare a far lavorare Thiago Motta senza riserve

Intervistato per Radio Bianconera, Maurizio Paniz ha comparato la precedente dirigenza della Juventus a quella attuale, concentrandosi sui progetti concreti. Ecco le sue parole: “Per me va promossa la nuova Juve. Io però non disconosco quanto è stato fatto in passato da Andrea Agnelli. Per esempio la Next Gen e quanto di buono ne è conseguito, la stessa Superlega che di fatto si traduce nel nuovo format della Champions, molto più ricca. Titoli di merito per l’ex Presidente bianconero. Rispetto all’ambito tecnico Scanavino, Giuntoli e in generale tutta la società, stanno facendo passi avanti, con cambiamenti positivi. L’obiettivo è di creare un nuovo ciclo vincente, come da dna, storia e credenziali dei bianconeri”.

Paniz: “Thiago Motta? Differenza enorme tra Juve e Bologna”

L’avvocato ha proseguito parlando della scelta e del lavoro dell’attuale allenatore della Juventus: “Ritengo Thiago Motta un ottimo allenatore, certo tra la panchina del Bologna e quella della Juve c’è una differenza enorme. Come ogni tecnico che arriva alla Continassa, deve avere il tempo per ambientarsi, capire la nuova realtà. Sbagliato quindi criticarlo in questa fase, necessita di tempo per essere all’altezza della situazione, in generale della Juve”.