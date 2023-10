Juve, Leo Junior: “La settimana del derby è speciale. Bremer ha valore”

Intervistato da ToroNews.net, Leo Junior, ex calciatore del Torino, ha spiegato cosa significhi per lui il derby torinese contro la Juventus. Ecco le sue parole: "La prima cosa che mi viene in mente è il derby d’esordio quando vincemmo la partita con quel benedetto calcio d’angolo che portò al gol di Serena. Era l’89’, momento indimenticabile in un torneo da ricordare. Noi giocammo una grande partita. In quelli anni la Juventus era composta dalla metà della Nazionale italiana più Boniek e Platini: questo per dire quanto fosse forte. Noi disputammo un grande campionato e arrivammo secondi dietro al Verona. Fummo straordinari. Inutile dire che la settimana del derby era particolare, era proprio speciale. Il derby è sempre il derby. Certo è che per noi nel 1984 fu semplicemente una conferma di quanto di buono facemmo durante l’intera stagione, classificandoci davanti alla Juventus e sfiorando lo Scudetto".