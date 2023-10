Le probabili formazioni di Juve-Torino: la scelta su Vlahovic

Dopo il pareggio contro l'Atalanta la Juve si prepara a sfidare il Torino nell'importantissimo derby della Mole. Per i bianconeri non sarà possibile sbagliare, in una partita che coinvolge tutta una città e vale molto più di tre punti. Ma come scenderanno in campo le due squadre? Andiamo alla scoperta delle probabili formazioni.