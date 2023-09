Juve, la vittoria col Lecce non basta: fischi e critiche per la squadra di Max

Dopo la cocente sconfitta contro il Sassuolo la Juve aveva un disperato bisogno di tornare a vincere e per fortuna contro il Lecce sono arrivati i tre punti . I tifosi bianconeri, però, si aspettavano molto, molto di più dalla squadra di Massimiliano Allegri .

Nonostante una rosa di altissimo livello e davanti al proprio pubblico, infatti, la Vecchia Signora ha faticato terribilmente contro il Lecce di D'Aversa, vincendo appena per 1-0. Al termine del primo tempo i bianconeri sono stati addirittura fischiati, sinonimo di come la partita non abbia convinto a pieno.