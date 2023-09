Lecce, D’Aversa: “Alcune valutazioni sono state sbagliate, ma niente polemiche”

Le parole dell'allenatore del Lecce D'Aversa ai microfoni di Dazn al termine del match contro la Juve

Al termine della partita contro la Juve l'allenatore del Lecce D'Aversa è intervenuto ai microfoni di Dazn: "Mi rammarico perchè sul calcio d'angolo era lampante la deviazione di Rabiot. Ma non voglio creare polemiche o cercare alibi, potevamo fare meglio. Alcune valutazioni sono state sbagliate, ma non abbiamo perso per questo. Dopo Baschirotto è il secondo rosso che prendiamo non corretto".

"Avremmo potuto pareggiare. Abbiamo fatto poco in fase offensiva ma in difesa siamo stati molto attenti. In fin dei conti è stata una partita equilibrata, a prescindere dagli episodi favorevoli o sfavorevoli. Sono soddisfatto della prestazione ma abbiamo sbagliato qualcosa di troppo dal punto di vista tecnico", ha continuato.

"Ci è mancata un po' di qualità, si poteva fare meglio. Ci è mancato Banda. La Juve veniva da una sconfitta e non era semplice per loro ma sapevamo che non ci avrebbero concesso niente", ha concluso.

