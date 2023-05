Juve, corsa Champions: zona calda sempre più affollata

Milanesi e romane a caccia della qualificazione Champions per il prossimo anno: la Juve non può perdere più punti per strada

La Juve non vince e non convince. Dopo un primo tempo decisamente da rivedere sotto diversi aspetti, nel secondo tempo la squadra di Allegri ha mostrato qualche idea in più. Ma non è bastato per tornare alla vittoria e strappare i tre punti al Bologna di Thiago Motta. Il pari è tuttavia un risultato giusto ma sono ancora due punti persi per i bianconeri che con la vittoria al Dall'Ara oggi sarebbero secondi sopra la Lazio di Sarri.

Tante le note stonate di ieri sera: a partire dalla scarsa intesa tra Kostic e Chiesa che si cercano ma non si trovano. Nonostante tutto Allegri non è in dubbio sulla panchina della Juve (come ha ribadito anche Calvo: il progetto continua). Anche se ora la corsa Champions si complica ulteriormente. Con la Lazio -che non vince da due partite- ferma a quota 61 e bianconeri a -1, terzi da due turni. A quota 57 ci sono poi ben tre squadre: Inter, Milan e Roma, infine l'Atalanta a - 2.

E il prossimo turno ci sarà da sudare: la Dea ospiterà lo Spezia (il 3 maggio alle 18.00), la Lazio sarà all'Olimpico contro il Sassuolo (il 3 maggio alle 21.00), la Roma sarà a Monza ( stesso slot dei biancocelesti), infine Milan-Cremonese e Hellas Verona-Inter (tutte in contemporanea a Roma e Lazio).