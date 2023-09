Juve, le ultime dalla Continassa: si rivedono alcuni nazionali

Massimiliano Allegri sta recuperando 'i pezzi' in giro per il mondo: alcuni bianconeri infatti devono ancora rientrare alla base

Sospiro di sollievo per gli Azzurri di Luciano Spalletti reduce dalla prima vittoria sulla panchina dell'Italia. Ora però è tempo di pensare al campionato e Massimiliano Allegri ritrova i suoi alla Continassa per preparare la sfida di sabato pomeriggio all'Allianz Stadium contro la Lazio di Maurizio Sarri (uno degli ex della gara). Nella giornata di oggi -non ancora a pieno regime- al centro sportivo si sono rivisti alcuni volti noti tra cui Kostic, Milik, Iling Junior, ma anche Gatti, Vlahovic e Chiesa.