Juve, le ultime dalla Continassa: problemi per Weah, Conceicao ok

Dalla Continassa arriverebbero notizie contrastanti per la Juventus: i bianconeri recuperano Francisco Conceicao ma perdono Timothy Weah

Prosegue la marcia di avvicinamento verso il match di Marassi che vedrà la Juventus impegnata sabato pomeriggio, alle ore 18.00, contro il Genoa di mister Alberto Gilardino. La squadra rossoblù, dopo la bella partenza in campionato, con il pareggio con l’Inter e il successo esterno contro il Monza, è incappato in alcuni risultati negativi. In particolare, nell’ultima settimana i rossoblù sono prima stati sconfitti dal neopromosso Venezia in trasferta in campionato per poi essere eliminati in Coppa Italia nel derby della Mole da una Sampdoria anch’egli in non buonissime acque nel campionato cadetto. Contro la Juventus, il Genoa sarebbe dunque chiamato a invertire la rotta, cercando di far risultato anche con le unghie e con i denti.

Juve, si ferma Weah ma torna Conceicao

In attesa che domano alle ore 13.00 parli il tecnico della Juventus, Thiago Motta, i bianconeri possono già sapere con certezza dell’assenza di Timothy Weah. Un problema alla caviglia riportato nell’ultimo allenamento gli impedirà di seguire i compagni a Genova, con il dubbio di riuscire a recuperare per la Champions League. Dovrebbe invece figurare almeno tra i convocati Francisco Conceicao, reduce da circa un mese di stop. Il calciatore portoghese ha infatti ripreso ad allenarsi alla Continassa. Tra le novità in campo dall’inizio, potrebbe invece esserci quella di Douglas Luiz, le cui quotazioni sarebbero in ascesa.