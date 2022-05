Juventus-Lazio, le ultime: Morata favorito per affiancare Vlahovic

La Juventus lunedì sera giocherà contro la Lazio l’ultima gara stagionale all’Allianz Stadium. Dopo la cocente delusione per la sconfitta per 4-2 ai tempi supplementari nella finale di Coppa Italia contro l’Inter, la squadra...

La Juventus lunedì sera giocherà contro la Laziol'ultima gara stagionale all'Allianz Stadium. Dopo la cocente delusione per la sconfitta per 4-2 ai tempi supplementari nella finale di Coppa Italia contro l'Inter, la squadra bianconera vuole concludere nel migliore dei modi una stagione che si chiuderà senza trofei, come non accadeva dal 2011. Non sarà comunque una partita banale: infatti ci sarà la festa d'addio del capitano Giorgio Chiellini, ma anche l'ultima di Paulo Dybaladavanti ai suoi tifosi.

Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di Danilo, che era uscito per infortunio nel finale di primo tempo mercoledì sera all'Olimpico. In porta tornerà ovviamente Szczesny, dopo aver lasciato spazio a Perin nel match di Coppa Italia. In difesa sulla destra dovrebbe esserci De Sciglio, mentre a sinistra tornerà Pellegrini, che aveva saltato il Genoa per un piccolo problema fisico. Al centro della retroguardia Chiellini sarà affiancato da uno tra De Ligt e Bonucci, che faranno staffetta.

A centrocampo invece ci saranno i soliti dubbi. Al momento sembra prendere piede l'opzione de 4-4-2, con la coppia formata da Arthur e Zakaria in mediana e Cuadrado e Bernardeschi che agiranno sugli esterni. In caso di 4-3-3 invece uscirebbe uno dei due esterni di centrocampo per fare spazio a Rabiot. Potrebbe però trovare ancora spazio il giovane Miretti, che ha fatto molto bene nelle sue prime uscite da titolare con la prima squadra. Uno spezzone di gara poi ci dovrebbe essere anche per Locatelli, che ormai è pienamente a disposizione. In avanti non si tocca Vlahovic. Accanto a lui sembra favorito Morata come partner d'attacco. Dybala e Kean pronti a subentrare nella ripresa. Di seguito le probabili formazioni.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Pellegrini; Cuadrado, Zakaria, Arthur, Bernardeschi; Vlahovic, Morata. All. Allegri.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.