Juve, quale futuro per Dybala? Inter avanti, Roma alla finestra

Lunedì sera contro la Lazio l'ultima all'Allianz Stadium per la Joya. Su di lui forte il pressing dei nerazzurri, ma anche Mourinho ci prova.

redazionejuvenews

Lunedì sera la Juventus affronterà la Lazio nell'ultima gara casalinga di questa stagione. Pur non essendoci obiettivi di classifica in ballo, si tratterà di una partita speciale per due giocatori: sarà l'ultima all'Allianz Stadium per Giorgio Chiellini e Paulo Dybala. Mentre il capitano è in bilico tra il ritiro e un'esperienza negli Stati Uniti, il futuro dell'argentino è ancora un mistero. Da quando è stata ufficializzata la volontà del club di non rinnovare il contratto al numero 10, le voci sulla sua prossima squadra si sono susseguite. Se dovesse rimanere in Serie A, i due club più interessati sembrano essere Roma e Inter.

Oggi ai microfoni di Radio Radio il giornalista Furio Focolari ha espresso il suo parere in caso di approdo in giallorosso: "Dybala è un giocatore da oltre 15 gol, in questa stagione considerata da tutti negativa ha fatto 10 reti in 27 partite. Nessun giocatore tranne Abraham ha fatto tanto. Non si discute come calciatore, i prossimi quattro anni saranno i suoi. Se arriverà a Roma dovranno fare i fuochi d'artificio. La squadra però deve cambiare dietro, del regista ne può fare anche a meno. Mourinho dice che i punti che mancano al suo club è per colpa degli arbitri, ma non è così, il problema è la squadra. Zaniolo non vale più le cifre che sento".

Sempre ai microfoni dell'emittente romana, il giornalista Stefano Agresti ha dipinto un futuro nerazzurro per la Joya: "Il futuro di Dybala sarà all’Inter, si sono promessi un futuro insieme. La Roma ci sta provando, anche all’estero si muove qualcosa ma la squadra in assoluto avanti a tutte è quella di Inzaghi".

A tal proposito, Beppe Bergomi a La Gazzetta dello Sport ha chiarito se Dybala sia adatto all'Inter: "Con altre punte sì: altrimenti, chi va in profondità? Si dovrebbe avere sempre il dominio del gioco, ma con il 3-5-2 non si può. Per inserire lui, servirebbe cambiare qualcosa nel parco attaccanti".