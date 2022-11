Da Bonucci a Milinkovic-Savic: tutte le statistiche in vista di Juve-Lazio

In vista della sfida tra Juve e Lazio, la Lega Serie A ha pubblicato una serie di interessanti statistiche sul match: da Bonucci a Milinkovic

In vista della sfida tra Juve e Lazio, la Lega Serie A ha pubblicato una serie di interessanti statistiche sul match: "La Juventus è rimasta imbattuta in 33 delle ultime 35 sfide di Serie A TIM contro la Lazio (25V, 8N). Le due sconfitte risalgono all'ottobre 2017 (1-2 sotto Massimiliano Allegri) e al dicembre 2019 (1-3 con l'attuale tecnico biancoceleste, Maurizio Sarri).

La Juventus non fallisce l'appuntamento con il gol contro la Lazio in Serie A TIM dal 17 novembre 2012, in uno 0-0 tra Antonio Conte e Vladimir Petkovic. Da allora per i bianconeri 37 reti nelle successive 19 gare.

La Lazio ha trovato il gol nelle ultime tre trasferte di Serie A TIM contro la Juventus e non registra una striscia più lunga di gare esterne in rete contro i bianconeri dal 2002 (12 in quell'occasione).

La Juventus ha vinto le ultime tre partite interne di Serie A TIM con un punteggio complessivo di 9-0. I bianconeri non ottengono quattro successi consecutivi di campionato allo Stadium dal marzo 2021.

La Lazio ha tenuto la porta inviolata in tutte le ultime quattro trasferte di Serie A TIM. Solo una volta nella sua storia è riuscita a non subire gol per cinque incontri esterni consecutivi: tra febbraio e marzo 1998, sotto Sven-Göran Eriksson.

Solo il Barcellona (zero) ha subito meno gol in casa rispetto alla Juventus (tre) nei cinque grandi campionati europei in corso. Al tempo stesso quella della Lazio è la miglior difesa in trasferta in questi tornei, con un solo gol incassato.

La Lazio è la squadra contro cui Leonardo Bonucci ha giocato più partite in Serie A TIM (25) e una delle due contro cui conta più reti nella competizione (tre, come contro la Sampdoria). In particolare contro i biancocelesti è arrivata una delle due doppiette del difensore nella competizione, due gol su calcio di rigore il 20 novembre 2021.

Dusan Vlahovicha realizzato quattro gol contro la Lazio in Serie A TIM. Solo contro quattro squadre ha fatto meglio (cinque reti contro Bologna, Cagliari, Sampdoria e Spezia); tre delle reti dell’attaccante della Juventus contro i biancocelesti sono arrivate nelle due sfide casalinghe (due marcature con la Fiorentina e una con i bianconeri).

Ciro Immobile, che ha giocato le sue prime tre partite di Serie A TIM con la maglia della Juventus tra 2009 e il 2010, ha realizzato quattro reti contro la sua ex squadra; l’attaccante della Lazio conta una sola marcatura nelle ultime sei sfide contro i bianconeri nel massimo campionato, il 20 luglio 2020 all’Allianz Stadium.

Sergej Milinkovic-Savic ha servito quattro assist nelle sue ultime quattro trasferte giocate in Serie A TIM. Il serbo ha messo a segno tanti passaggi vincenti quanti ne aveva realizzati nelle precedenti 14". (legaseriea.it)