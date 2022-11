Juve-Lazio, Immobile non ci sarà: il comunicato biancoceleste

Domani sera alle 20:45 all'Allianz Stadium la Juventus sfiderà la Lazio, nell'ultimo match prima della sosta per il Mondiale in Qatar. Le due squadre sono separate in classifica da due soli punti: i biancocelesti sono al secondo posto insieme al Milan a 30 punti, mentre i bianconeri sono quarti a quota 28. La squadra di Allegri quindi in caso di vittoria potrebbe chiudere il 2022 sul podio della Serie A. Un traguardo non scontato dopo un avvio di campionato disastroso.