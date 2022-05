Le probabili formazioni di Juve-Lazio: out Zakaria e Danilo

La Juve si prepara ad affrontare la Lazio: come scenderanno in campo le due formazioni? Andiamo alla scoperta delle probabili formazioni

redazionejuvenews

Dopo la sconfitta contro l'Inter in finale di Coppa Italia, la stagione della Juve è praticamente finita in anticipo. I bianconeri non hanno più nulla per cui lottare, sicuri del loro quarto posto e della qualificazione alla prossima Champions League. Non per questo la squadra di Massimiliano Allegri scenderà in campo per perdere: ci sono ancora due partite da giocare e nel DNA della Juve c'è sempre la ricerca della vittoria. Partita speciale per Chiellini e Dybala, pronti a salutare i tifosi bianconeri nella loro ultima partita all'Allianz Stadium. Il prossimo avversario della Juve sarà la Lazio di Maurizio Sarri, chi vincerà? Andiamo alla scoperta delle probabili formazioni delle due squadre.

In casa Juventus il tecnico bianconero si prepara a schierare i suoi con il consueto 4-2-3-1, che all'occorrenza potrebbe essere un 4-4-2 a seconda della posizione degli attaccanti. Dopo il riposo in Coppa torna titolare tra i pali Szczesny, con De Sciglio, Bonucci, Chiellini e Pellegrini a comporre la retroguardia a quattro. Occhio però a de Ligt e Alex Sandro, in ballottaggio con Bonucci e Pellegrini. In mediana ancora spazio per il giovane Miretti, in vantaggio su Arthur, affiancato da Rabiot. Come rivelato da Allegri in conferenza stampa, out per infortunio Arthur, Zakaria e Danilo: per loro stagione finita. Sulla trequarti, invece, agiranno Cuadrado, Dybala e Bernardeschi a supporto di Vlahovic unica punta. In panchina pronti a subentrare a partita in corso Morata e Kean.

La Lazio scenderà in campo con un 4-3-3. In porta Strakosha, difeso da Lazzari, Patric, Acerbi e Marusic. A centrocampo spazio a Milinkovic-Savic, Cataldi e Luis Alberto. Problemi in attacco dove Immobile è a rischio forfait. L'attaccante italiano è alle prese con un fastidio alla caviglia e l'ultimo allenamento non ha dato segnali incoraggianti: c'è il rischio non venga convocato. Al suo posto pronto alla prima apparizione da titolare Jovane Cabral, che comporrà il tridente d'attacco insieme a Felipe Anderson e Zaccagni.

Juventus (4-2-3-1): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Pellegrini; Zakaria, Miretti; Cuadrado, Dybala, Bernardeschi; Vlahovic. All. Allegri

Lazio (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Cabral, Zaccagni. All. Sarri