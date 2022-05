Dybala: “Orgoglioso di indossare questa maglia, sette anni di magia”

Paulo Dybala, tramite Instagram, ha scritto un messaggio di addio per la Juventus, in attesa dell'ultima gara allo Stadium.

Paulo Dybala , attaccante della Juventus , tramite il suo profilo Instagram, ha pubblicato un post che sancisce l'addio al club bianconero. Ecco le sue parole: "E’ difficile trovare le parole giuste per salutarvi, ci sono di mezzo tanti anni e tante emozioni, tutte assieme... Pensavo che saremmo stati insieme ancora più anni, ma il destino ci mette su strade diverse. Non dimenticherò mai tutto ciò che mi avete fatto vivere, ogni partita, ogni gol. Con voi sono cresciuto, ho imparato, ho vissuto e ho sognato. Sono stati 7 anni di magia, di 12 trofei e 115 gol che nessuno ci toglierà. Mai.

Grazie per avermi sostenuto nei momenti difficili. Grazie a chi mi ha accompagnato in questi anni: dal primo all’ultimo, dai tifosi alle persone che lavorano dentro la società, tutti, allenatori e compagni, dipendenti e dirigenti. Indossare questa importante maglia insieme alla fascia da capitano è stato uno dei più grandi orgogli della mia vita, che spero di mostrare un giorno ai miei figli e ai miei nipoti. Domani sarà la mia ultima partita con questa maglia, e’ difficile da immaginare, ma sarà il nostro ultimo saluto . Non sarà facile, ma entrerò in campo con il sorriso e a testa alta sapendo di aver dato tutto per voi".

Infatti, la Joya non rinnoverà il proprio contratto con Madama, accordo che scadrà tra poche settimane. L'attaccante argentino si sta già guardando intorno per il futuro, visto che la decisione era oramai nota da diversi mesi, motivo per cui l'ex Palermo è già stato accostato a diversi club, come Inter, Roma e Arsenal. Tornando al presente, domani sera allo Stadium ci sarà l'ultima apparizione di Dybala davanti ai proprio tifosi, che come accaduto anche in passato, gli tributeranno una lunga standing ovation, considerando anche quello che l'argentino ha fatto nel suo settennato vincente e glorioso con la casacca bianconera.