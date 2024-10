Juve-Lazio, Kalulu: “Difensori in attacco? Thiago Motta apprezza”

Intervenuto ai microfoni di DAZN nel post match della partita di Serie A contro la Lazio, ha parlato il calciatore della Juventus, Pierre Kalulu. Di seguito le sue risposte alle domande poste dallo studio. Ti aspettavi di avere un impatto subito così importante alla Juventus? “Lavoro tantissimo per essere al livello dei miei compagni e

Ti aspettavi di avere un impatto subito così importante alla Juventus?

“Lavoro tantissimo per essere al livello dei miei compagni e della maglia. Cerco di fare il mio lavoro al meglio possibile per rendere tutti orgogliosi. Che do il massimo si vede adesso anche sul campo”.

Trovate delle difficoltà nelle giocate in verticale?

“Siamo una squadra che tiene bene la palla e gli avversari non vengono tantissimo a pressare. Se stanno indietro ci sono meno spazi per noi per trovare le imbucate. Loro hanno lavorato molto bene su di noi e oggi è stato più complicato”.

Gli inserimenti come quello in occasione dell’espulsione di Romagnoli è una richiesta di Thiago Motta?

“Anche in allenamento noi difensori andiamo in avanti. Il mister apprezza tantissimo quando noi prendiamo la palla tra i piedi e la portiamo tenendo il possesso. E’ vero che non sono abituato a questa cosa, lo sono di più a sinistra, ma mi sento libero di farlo senza pensieri o altre cose. Poi alla fine è stato bello prendere il rosso, ma il rigore lo sarebbe stato di più”.