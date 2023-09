Juve-Lazio, il doppio ex: “Rabiot o Luis Alberto? Il francese è più poliedrico”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport l'ex Juve e Lazio Jugovic ha detto: " Rabiot si sarebbe ben inserito nel 4-3-3 che giocavamo alla Juve con Marcello Lippi . Mentre Luis Alberto ai miei tempi sarebbe stato considerato un trequartista, un centrocampista offensivo che difficilmente veniva schierato in mediana. Come i “10” di allora, insomma".

Sulla loro importanza tra le fila bianconere e biancocelesti ha aggiunto: "Sono entrambi molto importanti, ma per ragioni diverse. Rabiot è un uomo di equilibrio fondamentale per la Juve, un “tuttocampista” che ha forza, è bravo negli inserimenti, vince i contrasti e salta bene di testa. Luis Alberto, invece, ha la singola giocata di qualità che ti può svoltare una partita. Una magia, un gol o un assist dei suoi e la Lazio si trova in vantaggio. Come è successo a Napoli prima della sosta, senza andare troppo indietro nel tempo...".