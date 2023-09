Prove di rinnovo con Rabiot: la società proverà a trattenerlo fino al 2027

Rabiot fino al 2027? Giuntoli ci prova e getta le basi per un ulteriore rinnovo dopo essersi convinto a rifiutare il Manchester United

Nelle prossime settimane la Juventus tenterà l'affondo per il rinnovo di Adrien Rabiot . Il centrocampista francese qualche mese fa -dopo una serie di riflessioni anche insieme alla madre e agente Veronique - ha deciso di continuare a Torino estendendo il suo rapporto con società bianconera di un ulteriore anno a condizioni economiche invariate ( 7 milioni di euro ) nonostante il fortissimo pressing del Manchester United.

Come riferito da Tuttosport, il giocatore ha più volte fatto presente la sua convinzione e volontà di vestire la maglia bianconera anche in virtù del rapporto con Max Allegri, che ha insistito per trattenerlo. Dopo una stagione travagliata la Juve è ripartita dalla sua certezza: il 'Cavallo pazzo'.